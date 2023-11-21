АВС: у ВСУ большие проблемы из-за сокращения поставок оружия из США

Украинский чиновник заявил о больших проблемах в ВСУ на фоне сокращения поставок боеприпасов из США — по его словам, армия рискует потерять позиции на линии фронта.

«У нас большие проблемы... основные боеприпасы не поступают», — сообщает телеканал АВС со ссылкой на политика.

По словам собеседника американского СМИ, Украина рискует утратить позиции на фронте.

Украинский чиновник напомнил, что несмотря на обещание США о том, что поставки боеприпасов Израилю никак не повлияют на помощь Киеву, это не так.

Ранее Владимир Зеленский признал, что ВСУ будут вынуждены отступать, если западные страны прекратят оказывать помощь Киеву.

Он подтвердил, что у ВСУ возникла нехватка снарядов калибра 155 мм из-за конфликта на Ближнем Востоке.