Депутат Рады Устинова: отказ Зеленского выступать в США связан с рядом причин
Об этом пишет РИА Новости.
Устинова отметила, что Сенат «провалит голосование» по пакету помощи Украине и Израилю.
Причиной этого депутат назвала исключение демократами из законопроекта принципиального для республиканцев вопроса по укреплению южной границы и борьбе с миграцией.
«Участие Зеленского в закрытом брифинге, по моей информации, не состоялось не из-за этого, а по ряду других причин», — сказала депутат.
Ранее Зеленский в последний момент отменил выступление перед конгрессменами США.
Также стало известно, что республиканцы ушли с брифинга по запросу американского президента Джо Байдена о помощи Украине.