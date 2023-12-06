Депутат Рады Устинова: отказ Зеленского выступать в США связан с рядом причин

Депутат Верховной рады Украины Александра Устинова заявила, что отказ Владимира Зеленского выступить на «секретном брифинге» перед американскими сенаторами связан с «рядом причин».

Об этом пишет РИА Новости.

Устинова отметила, что Сенат «провалит голосование» по пакету помощи Украине и Израилю.

Причиной этого депутат назвала исключение демократами из законопроекта принципиального для республиканцев вопроса по укреплению южной границы и борьбе с миграцией.

«Участие Зеленского в закрытом брифинге, по моей информации, не состоялось не из-за этого, а по ряду других причин», — сказала депутат.

Ранее Зеленский в последний момент отменил выступление перед конгрессменами США.

Также стало известно, что республиканцы ушли с брифинга по запросу американского президента Джо Байдена о помощи Украине.