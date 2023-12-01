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Зеленский заявил о новой фазе конфликта с Россией

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Владимир Зеленский сообщил, что в конфликте с Россией с началом зимы наступила новая фаза.
Зеленский заявил о новой фазе конфликта с Россией
  • AP

«Война с Россией вступила в новую стадию, и ожидается, что зима осложнит боевые действия после летнего контрнаступления»,  — говорится в заявлении Associated Press.

Так называемое контрнаступление не принесло ожидаемых результатов из-за постоянной нехватки оружия и военных, отмечается в тексте.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что главы МИД стран НАТО в ходе встречи в Брюсселе признали, что контрнаступление ВСУ провалилось.

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