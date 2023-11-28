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Сийярто: главы МИД стран НАТО признали, что контрнаступление ВСУ провалилось

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что главы МИД стран Североатлантического альянса в ходе встречи в Брюсселе признали, что контрнаступление Вооружённых сил Украины провалилось.
Сийярто: главы МИД стран НАТО признали, что контрнаступление ВСУ провалилось
  • globallookpress.com
  • © Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

Как отметил венгерский дипломат, цели украинского контрнаступления сошли на нет, поскольку с момента его начала серьёзных изменений на фронте не произошло.

«Это было признано здесь многими людьми. Тихо, с опаской, но признано», — цитирует его ТАСС.

Сийярто добавил, что главы МИД стран НАТО признали, что контрнаступление ВСУ принесло результаты значительно ниже ожидавшихся.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с начала ноября потеряли более 13,7  тыс. человек и около 1,8 тыс. единиц военной техники.

Также в CNN отметили, что иностранные наёмники покидают Украину на фоне ожесточённых боёв.

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