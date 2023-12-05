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Ермак заявил, что без денег и оружия США Украина рискует потерпеть поражение

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Киев рискует потерпеть поражение в конфликте на Украине, если США не продолжат поставлять ей деньги и оружие, об этом напрямую заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на мероприятии, которое организовал конгресс США.

Выступление Ермака транслировал Институт мира (USIP).

Ермак отметил, что даёт американским властям «конкретный ответ».

«Если помощь, которая сейчас обсуждается в конгрессе, будет даже отложена, хотя я хотел сказать, если она не случится, то большой риск, что мы будем в той же позиции, где мы находимся сейчас», — сказал украинский чиновник.

Он добавил, что «очень высока вероятность того, что будет невозможно» продолжать попытки противостоять ВС России.

«Это несёт большой риск потерпеть поражение в этом конфликте», — цитирует Ермака РИА Новости.

Газета Politico ранее писала, что Владимиру Зеленскому предстоит попытаться «перезагрузить» программу военных поставок США Украине во время очередного обращения к американскому конгрессу.

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