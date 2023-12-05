Ермак заявил, что без денег и оружия США Украина рискует потерпеть поражение
Выступление Ермака транслировал Институт мира (USIP).
Ермак отметил, что даёт американским властям «конкретный ответ».
«Если помощь, которая сейчас обсуждается в конгрессе, будет даже отложена, хотя я хотел сказать, если она не случится, то большой риск, что мы будем в той же позиции, где мы находимся сейчас», — сказал украинский чиновник.
Он добавил, что «очень высока вероятность того, что будет невозможно» продолжать попытки противостоять ВС России.
«Это несёт большой риск потерпеть поражение в этом конфликте», — цитирует Ермака РИА Новости.
Газета Politico ранее писала, что Владимиру Зеленскому предстоит попытаться «перезагрузить» программу военных поставок США Украине во время очередного обращения к американскому конгрессу.