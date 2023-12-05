Politico: Зеленскому предстоит попытаться «перезагрузить» поставки помощи от США

Владимиру Зеленскому предстоит попытаться «перезагрузить» программу военных поставок США Украине во время очередного обращения к американскому конгрессу, пишет газета Politico. Как отметил один из советников Зеленского, это будет «экзистенциальный момент» для Украины.

«Он (Владимир Зеленский. — RT) скажет им: «Послушайте, не позволяйте своей внутренней политике принести эту победу Путину», — цитирует издание неназванного чиновника.

Как опасаются в Киеве, если Украина не получит обещанной помощи от Соединённых Штатов, Россия не только укрепит свои позиции, но и обретёт новые.

Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер ранее сообщил, что Зеленский выступит перед сенаторами по видеосвязи на закрытом брифинге.

В Белом доме накануне признали, что США прекратят поставки оружия Украине после того, как у Белого дома закончатся выделенные на это деньги.

Представитель американского Госдепа Мэттью Миллер 4 декабря также заявил, что США используют остатки доступной финансовой помощи для Украины, уже около 97% этих ресурсов исчерпано.