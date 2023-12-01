Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не достигло желаемых результатов
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Об этом он заявил в интервью Associated Press.
По его словам, в Киеве хотели «более быстрых результатов».
«С этой точки зрения, к сожалению, мы не достигли желаемых результатов. И это факт», — отметил Зеленский.
Также он утверждает, что неэффективность контрнаступления ВСУ связана с неполучением необходимого оружия от западных государств.
Кроме того, Зеленский сказал, что в конфликте с Россией с началом зимы наступила новая фаза.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что министры стран НАТО в ходе встречи в Брюсселе также признали, что контрнаступление ВСУ провалилось.