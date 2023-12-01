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Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не достигло желаемых результатов

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Владимир Зеленский признал, что контрнаступление Вооружённых сил Украины не достигло запланированных результатов.
Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не достигло желаемых результатов
  • AP
  • © Mstyslav Chernov

Об этом он заявил в интервью Associated Press

По его словам, в Киеве хотели «более быстрых результатов».

«С этой точки зрения, к сожалению, мы не достигли желаемых результатов. И это факт», — отметил Зеленский. 

Также он утверждает, что неэффективность контрнаступления ВСУ связана с неполучением необходимого оружия от западных государств.

Кроме того, Зеленский сказал, что в конфликте с Россией с началом зимы наступила новая фаза.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что министры стран НАТО в ходе встречи в Брюсселе также признали, что контрнаступление ВСУ провалилось.

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