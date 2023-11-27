«Момент истины»: почему на Западе заговорили о бесполезности натовских танков для Украины

Поставки Киеву западных танков Leopard, Challenger и Abrams не изменили ход боевых действий на Украине и не помогли ВСУ добиться преимущества перед Вооружёнными силами РФ. С таким утверждением выступило издание Business Insider. В Киеве ранее также признали, что западные танки якобы из-за недостаточных объёмов поставок не способствовали достижению значимых результатов на поле боя. Эксперты, в свою очередь, сомневаются, что Запад будет вкладываться в киевский режим в прежних объёмах с учётом текущей ситуации на линии соприкосновения.

Поставки на Украину западных танков Leopard, Challenger и Abrams не изменили ход боевых действий и не помогли Вооружённым силам Украины (ВСУ) добиться преимущества перед российскими войсками, пишет Business Insider (BI).

В материале издания отмечается, что западные танки не стали панацеей и не помогли силам киевского режима прорвать эшелонированную оборону.

«Leopard и Challenger поступили ранее в этом году и были задействованы в украинском контрнаступлении. Однако для этих танков, а также... различных бронемашин возник ряд проблем при столкновении с расширенной обороной российских сил, в рамках которой были подготовлены в том числе прикрываемые артиллерией минные поля, противотанковые рвы и «зубы дракона», из-за чего ВСУ были вынуждены продвигаться пешком», — пишет Business Insider.

Это уже не первая скептическая оценка издания в отношении западных танков, переданных ВСУ.

Так, 23 ноября Business Insider писал, что американские танки Abrams практически не используются украинскими силами из-за ухудшения погоды, а также хорошо подготовленных оборонительных линий ВС РФ. Более того, опрошенные изданием западные военные эксперты отмечают, что широкое использование этих танков в боях маловероятно до весны 2024 года.

Ко всему прочему, как пишет Business Insider, Киев не хочет активно применять западные танки после потерь техники в июле в рамках так называемого контрнаступления.

Нехватка танков

Стоит отметить, что Business Insider — не первое западное СМИ, которое обращает внимание на проблемы с использованием ВСУ танков западного производства. Так, американский журнал Forbes в середине ноября констатировал, что страны Запада больше не хотят поставлять Киеву свои современные основные боевые танки и предлагают украинской стороне более простые альтернативы.

«Притом что Соединённые Штаты могут в конечном счёте предоставить дополнительные (танки Abrams. — RT) M-1, ничто не указывает на готовность Германии или какого-либо иного обладателя Leopard 2 предоставить ещё хоть какое-то количество своих «леопардов», — подчёркивает издание.

Forbes также утверждает, что союзники Киева вместо новых поставок танков приняли решение заключить контракт с чешской фирмой CSG Defense, чтобы она модернизировала советские танки Т-72М 1980-х годов, заменив на них двигатели, электронику и установив динамическую броню.

Издание отмечает, что даже с учётом устаревших Leopard 1 общее количество поставленных Киеву западных машин может в итоге составить 350 единиц, тогда как ВСУ теряют столько танков за год. Если же конфликт продолжится, то Украине придётся брать танки где-нибудь ещё, резюмирует Forbes.

Отсутствие значимых результатов от поставок танков стран НАТО в середине ноября признал и Владимир Зеленский. Впрочем, он посетовал, что причиной этого стало малое количество гусеничных машин.

«К счастью или к сожалению, у нас очень много разных танков. Abrams — не исключение. Это качественный танк. У нас их не очень много, честно вам скажу. Abrams — первый пример такого танка. Я надеюсь, что мы будем развивать наши отношения и поставок будет больше, но пока сказать, что они играют важнейшую роль на поле боя, мне сложно. Их число очень мало», — приводит слова Зеленского ТАСС.

Основной боевой танк бундесвера типа Leopard 2 A7V ведёт огонь на полигоне

globallookpress.com

© Philipp Schulze

Напомним, что Вашингтон в сентябре сообщил об отправке на Украину первой партии танков Abrams, которые были обещаны Киеву ещё в начале года.

На фоне отсутствия значимых военных успехов западные СМИ также начали продвигать точку зрения, что конфронтация с Москвой является неверным курсом и что Киеву стоило бы согласиться на условия, предложенные РФ в марте 2022 года на переговорах в Стамбуле.

Так, итальянское издание Fatto Quotidiano отмечает, что администрация Зеленского запрашивает новое оружие, хотя уже получила от Запада танки Leopard и Abrams, системы РСЗО HIMARS, кассетные бомбы, ракеты ATACMS и Storm Shadow. Однако единственным способом избежать событий последних месяцев были переговоры в самом начале спецоперации РФ на Украине, подчёркивает издание.

Вместо этого Зеленский истощил возможности ВСУ, потеряв большое количество вооружений, переданных НАТО, и поставил свои силы в невыгодное положение перед лицом наступления со стороны ВС РФ, пишет газета.

Сейчас силы киевского режима продолжают боевые действия только потому, что их остановка сильно ударит по имиджу президента США Джо Байдена перед выборами 2024 года, однако уже понятно, что киевский режим не добьётся успеха в Крыму и Запорожье, констатирует Fatto Quotidiano.

Чёрная дыра для Запада

Как отмечает военный эксперт Иван Коновалов, буквально каждое наименование техники, которую получал Киев от стран НАТО, преподносилось как супероружие, призванное решить исход конфликта, однако на практике это оказалось не так.

«Когда наступил момент истины, в котором западная техника якобы должна была себя проявить, она себя не проявила и была уничтожена», — констатировал Коновалов.

По его словам, Запад видит, что все его инвестиции ушли фактически в никуда, и поэтому больше не хочет бесконтрольно вкладываться в киевский режим в надежде на какой-то результат.

«Все инвестиции Запада в Киев улетели в чёрную дыру, и поэтому он не хочет больше инвестировать в Украину. Да, страны Запада будут и дальше говорить о поддержке и солидарности, но денег давать в прежних объёмах уже не будут. Помощь резко сократилась, и эта глава для Киева уже закончена», — считает политолог.

Основные боевые танки Leopard 2 A7V немецких вооружённых сил припаркованы на полигоне

globallookpress.com

© Philipp Schulze

Схожую позицию в разговоре с RT выразил и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Западная бронетехника не показала ничего особо примечательного, наши противотанковые средства, беспилотники различных типов достаточно эффективно поражают все виды танков стран НАТО, которые были направлены в зону конфликта. Никакого чуда не произошло и не могло произойти. ВС РФ нашли эффективные способы уничтожить все типы западных танков», — отметил эксперт.

В то же время, с его точки зрения, все обсуждения переговоров являются спекуляциями со стороны западных СМИ, ведь Киев не демонстрирует какой-либо активности в этом направлении.

«Как дальше будет развиваться ситуация, станет ясно ближе к весне 2024 года. Пока украинская армия продолжает воевать, несмотря на провал контрнаступления. Что будет дальше, в первую очередь зависит от поставок Украине истребителей F-16 как платформы для применения высокоточного оружия, новой волны мобилизации, а также возможных поставок Германией ракет Taurus», — говорит эксперт.

Что же касается темы переговоров и условий для них, то это вбрасывается в СМИ, чтобы отвлечь внимание, считает Коротченко.

«Не стоит убеждать себя в том, что Украина сейчас вдруг решит не продолжать боевые действия. Нужно оценивать противника адекватно, исходить из того, что Запад будет по-прежнему использовать Украину в качестве острия копья, направленного на Россию. О динамике развития боевой обстановки мы сможем судить лишь по итогам осенне-зимней кампании», — заключил Коротченко.