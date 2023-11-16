Зеленский: американские танки Abrams не изменили ситуацию на поле боя

Владимир Зеленский заявил, что переданные США танки Abrams не изменили ситуацию на поле боя, потому что Украина получила их слишком мало.

Об этом он заявил на встрече с представителями африканских СМИ.

«Я надеюсь, что мы будем развивать наши отношения и поставок будет больше, но пока сказать, что они играют важнейшую роль на поле боя мне сказать сложно», — цитирует Зеленского ТАСС.

Ранее в Merkur заявили, что ВСУ не смогут эффективно применять танки Abrams из-за их характеристик.

В Newsweek отметили, что танки Abrams прибывают на Украину поздно и добавят Киеву проблем.