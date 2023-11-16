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Зеленский: американские танки Abrams не изменили ситуацию на поле боя

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Владимир Зеленский заявил, что переданные США танки Abrams не изменили ситуацию на поле боя, потому что Украина получила их слишком мало.

Об этом он заявил на встрече с представителями африканских СМИ.

«Я надеюсь, что мы будем развивать наши отношения и поставок будет больше, но пока сказать, что они играют важнейшую роль на поле боя мне сказать сложно», — цитирует Зеленского ТАСС.

Ранее в Merkur заявили, что ВСУ не смогут эффективно применять танки Abrams из-за их характеристик.

В Newsweek отметили, что танки Abrams прибывают на Украину поздно и добавят Киеву проблем.

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