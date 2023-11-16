Зеленский: американские танки Abrams не изменили ситуацию на поле боя
Об этом он заявил на встрече с представителями африканских СМИ.
«Я надеюсь, что мы будем развивать наши отношения и поставок будет больше, но пока сказать, что они играют важнейшую роль на поле боя мне сказать сложно», — цитирует Зеленского ТАСС.
Ранее в Merkur заявили, что ВСУ не смогут эффективно применять танки Abrams из-за их характеристик.
В Newsweek отметили, что танки Abrams прибывают на Украину поздно и добавят Киеву проблем.