Танки Abrams, поставленные из США на Украину, вряд ли сильно помогут украинской армии, пишет Newsweek. Как отмечает журнал, боевые машины прибыли в страну слишком поздно, теперь они лишь добавят Киеву проблем.

Британский аналитик Марина Мирон выразила мнение, что теперь Украине придётся создавать новые цепочки поставок боеприпасов, запчастей и топлива для этих танков.

«Всё это создаёт не только проблемы для цепочки поставок, но и делает [их] привлекательными объектами для российской артиллерии и беспилотников», — сказала она.

Как заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров, поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи будут решены быстрее, если на Украине станет меньше западного оружия.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в интервью военному корреспонденту RT Arabic Саргону Хадая заявил, что НАТО загоняет Украину в кабалу, поставляя ВСУ старую и списанную технику.