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Лавров: если на Украине будет меньше оружия Запада, задачи России решат быстрее

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Поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи будут решены быстрее, если на Украине станет меньше западного оружия, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров: если на Украине будет меньше оружия Запада, задачи России решат быстрее
  • РИА Новости

«Если на поле боя со стороны украинского нацистского режима будет меньше западного оружия, наверное, задачи, которые поставлены президентом, будут решены быстрее, но они будут решены в любом случае», — сказал он.

Лавров также отметил, что поставляемое на Украину оружие в огромных масштабах расходится по всему миру через контрабандистов.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что палестинское движение ХАМАС могло получить оружие США с Украины или из Афганистана для удара по Израилю.

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