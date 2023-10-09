Лавров: если на Украине будет меньше оружия Запада, задачи России решат быстрее

Поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи будут решены быстрее, если на Украине станет меньше западного оружия, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Если на поле боя со стороны украинского нацистского режима будет меньше западного оружия, наверное, задачи, которые поставлены президентом, будут решены быстрее, но они будут решены в любом случае», — сказал он.

Лавров также отметил, что поставляемое на Украину оружие в огромных масштабах расходится по всему миру через контрабандистов.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что палестинское движение ХАМАС могло получить оружие США с Украины или из Афганистана для удара по Израилю.