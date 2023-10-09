Лавров: если на Украине будет меньше оружия Запада, задачи России решат быстрее
- РИА Новости
«Если на поле боя со стороны украинского нацистского режима будет меньше западного оружия, наверное, задачи, которые поставлены президентом, будут решены быстрее, но они будут решены в любом случае», — сказал он.
Лавров также отметил, что поставляемое на Украину оружие в огромных масштабах расходится по всему миру через контрабандистов.
Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что палестинское движение ХАМАС могло получить оружие США с Украины или из Афганистана для удара по Израилю.