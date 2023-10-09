Алаудинов: НАТО загоняет Украину в кабалу, поставляя ВСУ старую технику

НАТО загоняет Украину в кабалу, поставляя ВСУ старую и списанную технику, заявил в интервью военному корреспонденту RT Arabic Саргону Хадая командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его словам, Запад, передавая Киеву «рухлядь» и требуя от него денег как за новую, суперсовременную технику, извлекает двойную выгоду.

«Когда они должны были бы утилизировать эту технику, потратив на это деньги, они эту технику, боеприпасы, вооружение, получается, спихивают Украине: не тратят деньги на утилизацию — раз, второе — это всё доставляется на Украину по неимоверной цене», — отметил Алаудинов.

Алаудинов также сообщил, что наёмников на Украине становится меньше.