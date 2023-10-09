Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: наёмников на Украине становится меньше

Заместитель командующего 2-м армейским корпусом Вооружённых сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в интервью военному корреспонденту RT Arabic Саргону Хадая заявил, что наёмников на Украине становится меньше.

«Наёмников, мы должны понимать, что всё-таки их потихоньку становится всё меньше», — отметил он.

По его словам, изначально наёмники думали, что они приедут на сафари и будут убивать российских солдат. Командир добавил, что боевики начинают осознавать, что им противостоит реально серьёзная армия, и «потихоньку начинают реветь».

«И мы видим огромное количество роликов, где... они говорят: «Нет, больше мы не хотим воевать с русскими, мы отсюда уходим», — отметил Алаудинов.

Ранее Алаудинов заявил, что проведение контрнаступления украинских войск «сдулось» по всей линии фронта.