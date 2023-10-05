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Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: контрнаступление ВСУ сдулось

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Проведение контрнаступления украинских войск «сдулось» по всей линии фронта, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

В своём Telegram-канале он рассказал, что на сегодняшний день только на нескольких участках фронта ВСУ ведут активные наступательные действия. По словам Алаудинова, противник наносит удары «беспрерывно».

Командир добавил, что украинская армия несёт большие потери, а в Киеве «наступила необходимость призывать и инвалидов, и женщин».

«Нет у врага на фронте живого ресурса. Он очень быстро у него «тает»», — говорится в сообщении.

Ранее Алаудинов призвал украинцев восстать против властей и Запада.

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