Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов призвал украинцев «проснуться» и восстать против властей Киева и его западных партнёров.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам Алаудинова, киевская власть делает всё для того, чтобы украинцы «перестали быть идентичностью на этой земле».

Командир «Ахмата» подчеркнул, что украинцы должны сделать выбор в пользу народа России.

«Наша же задача — сделать всё для того, чтобы они... всё-таки вернулись под наше братское лоно, чтобы мы стали одной семьей...», — сказал Алаудинов.

Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ, неся потери, не оставляют безуспешных попыток взять Клещеевку.

Также, по его словам, силы ВСУ при контрнаступлении «утекли через сито».