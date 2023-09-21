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Командир «Ахмата» Алаудинов: силы ВСУ при контрнаступлении «утекли через сито»

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Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что силы украинских военных в результате контрнаступления «утекли через сито».
Командир «Ахмата» Алаудинов: силы ВСУ при контрнаступлении «утекли через сито»
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

«Контрнаступ» украинских военизированных формирований не задался. Силы и средства, подготовленные и направленные ВСУ как на наш участок, так и по всей линии боевого соприкосновения, «утекли через сито», не добившись никакого результата. Вот уже три с половиной месяца враг «берёт» Клещеевку, Андреевку и Работино. Нами задачи решаются эффективно. Мы добивались их скопления, размытия и уничтожения», — сообщил он в своём Telegram.

По его словам, в Клещеевку российские войска запускают ВСУ на определённую территорию и до конца населённого пункта противник не добирается. Он отметил, что каждый день украинские войска теряют огромное количество живой силы в данном районе. 

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео уничтожения живой силы и техники ВСУ бойцами спецназа «Ахмат» на Кременском направлении.

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