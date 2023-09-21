Кадыров опубликовал видео уничтожения техники ВСУ на Кременском направлении

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео уничтожения живой силы и техники ВСУ бойцами спецназа «Ахмат» на Кременском направлении.

По его словам, от глаз БПЛА-разведки cпецназа не могут скрыться «даже места запуска вражеских дронов».

«В данном вопросе наши операторы, управляющие БПЛА, зарекомендовали себя как сильнейшие специалисты. Это позволяет группе «Аида» из отряда Исмаила «Охотника» (спецназ «Ахмат») действовать на опережение. Такие действия обеспечивают хороший результат», — отметил он.

Ранее Кадыров заявил, что потери ВСУ на Кременском направлении «перевалили все мыслимые грани».