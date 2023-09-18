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Кадыров: потери ВСУ на Кременском направлении «перевалили все мыслимые грани»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что потери ВСУ на Кременском направлении «перевалили все мыслимые грани».
Кадыров: потери ВСУ на Кременском направлении «перевалили все мыслимые грани»
  • © РИА Новости / Саид Царнаев

Об этом он написал в своём Telegram.

«Количество безвозвратно потерянной живой силы и техники противника на Кременском направлении давно перевалило все мыслимые грани», — указал он.

По его словам, вся территория Серебряного лесничества Кременского направления отлично просматривается с воздуха и, соответственно, наносить точные удары для опытных операторов БПЛА не составляет особого труда.

«Отряд «Охотника» при помощи наших «птичек» и ствольной артиллерии не даёт перевести дух неприятелю, который продолжает попытки закрепиться на новых позициях», — добавил он.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили в ДНР четыре пункта управления 67-й и 110-й мехбригад ВСУ, а также 100-й и 112-й бригад теробороны.

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