ВС России поразили четыре пункта управления ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили в ДНР четыре пункта управления 67-й и 110-й мехбригад ВСУ, а также 100-й и 112-й бригад теробороны.

РИА Новости

Об этом говорится в сводке ведомства. Уточняется, что объекты были поражены в районах населённых пунктов Торское, Серебрянка и Авдеевка Донецкой Народной Республики. Ранее ВС России поразили командно-наблюдательные пункты двух бригад ВСУ в ДНР.