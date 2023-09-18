ВС России поразили четыре пункта управления ВСУ
В Минобороны России заявили, что российские войска поразили в ДНР четыре пункта управления 67-й и 110-й мехбригад ВСУ, а также 100-й и 112-й бригад теробороны.
- РИА Новости
Об этом говорится в сводке ведомства.
Уточняется, что объекты были поражены в районах населённых пунктов Торское, Серебрянка и Авдеевка Донецкой Народной Республики.
Ранее ВС России поразили командно-наблюдательные пункты двух бригад ВСУ в ДНР.
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