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ВС России поразили четыре пункта управления ВСУ

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В Минобороны России заявили, что российские войска поразили в ДНР четыре пункта управления 67-й и 110-й мехбригад ВСУ, а также 100-й и 112-й бригад теробороны.
ВС России поразили четыре пункта управления ВСУ
  • РИА Новости

Об этом говорится в сводке ведомства.

Уточняется, что объекты были поражены в районах населённых пунктов Торское, Серебрянка и Авдеевка Донецкой Народной Республики.

Ранее ВС России поразили командно-наблюдательные пункты двух бригад ВСУ в ДНР.

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