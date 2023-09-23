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Алаудинов: неся потери, ВСУ не оставляют безуспешных попыток взять Клещеевку

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Заместитель командующего 2-м армейским корпусом Вооружённых сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ несут потери, но не оставляют попыток взять Клещеевку под Артёмовском.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Как мы знаем, до сих пор Клещеевка не находится под контролем украинских формирований», — подчеркнул он.

Алаудинов пояснил, что существует серая зона: если ВСУ заходят туда, «мы их выбиваем», если ВС России заходят туда — «они нас выбивают».

Украинская армия не оставляет попыток прорвать линию обороны на этом участке фронта, уточнил он.

При этом, по словам Алаудинова, общую линию можно считать контролируемой на всём участке линии соприкосновения.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ситуация на Артёмовском направлении в настоящий момент остаётся горячей.

20 сентября он сообщал, что российские подразделения закрепились на высотах на севере Клещеевки.

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