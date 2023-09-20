Пушилин: ВС России закрепились на высотах на севере Клещеевки

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские подразделения закрепились на высотах на севере Клещеевки.

«За населённый пункт идут бои, не останавливаются... От населённого пункта практически ничего не осталось, на юго-западе сейчас находится противник, на окраинах попытался закрепиться. С северной части, где часть высот, там закрепились Вооружённые силы России. Сам населённый пункт находится в серой зоне», — сказал Пушилин в эфире «Соловьёв LIVE».

Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ несут огромные потери в Клещеевке в результате активных действий российских военнослужащих.