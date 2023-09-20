Узнать больше

Пушилин: ВС России закрепились на высотах на севере Клещеевки

Короткая ссылка
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские подразделения закрепились на высотах на севере Клещеевки.
Пушилин: ВС России закрепились на высотах на севере Клещеевки
  • РИА Новости

«За населённый пункт идут бои, не останавливаются... От населённого пункта практически ничего не осталось, на юго-западе сейчас находится противник, на окраинах попытался закрепиться. С северной части, где часть высот, там закрепились Вооружённые силы России. Сам населённый пункт находится в серой зоне», — сказал Пушилин в эфире «Соловьёв LIVE».

Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ несут огромные потери в Клещеевке в результате активных действий российских военнослужащих.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить