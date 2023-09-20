Пушилин: ВС России закрепились на высотах на севере Клещеевки
- РИА Новости
«За населённый пункт идут бои, не останавливаются... От населённого пункта практически ничего не осталось, на юго-западе сейчас находится противник, на окраинах попытался закрепиться. С северной части, где часть высот, там закрепились Вооружённые силы России. Сам населённый пункт находится в серой зоне», — сказал Пушилин в эфире «Соловьёв LIVE».
Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ несут огромные потери в Клещеевке в результате активных действий российских военнослужащих.