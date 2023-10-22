Узнать больше

Merkur: американские танки Abrams слишком поздно окажутся на Украине

Короткая ссылка
Танки американского производства Abrams не повлияют на боевые действия на Украине, так как они прибудут туда слишком поздно, говорится в публикации Merkur.
Merkur: американские танки Abrams слишком поздно окажутся на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Stocktrek Images

Отмечается, что небольшое количество танков, график поставок, а также проблемы с доставкой не позволят добиться желаемых результатов на передовой. При этом Киеву будет необходимо обеспечить пути подвоза снарядов, запасных частей и топлива для западной техники, а на это потребуется время.

Издание утверждает, что в Киеве убеждены в продолжении боевых действий в следующем году, поэтому собираются задействовать Abrams в 2024 году.

Перевод статьи подготовило ИноТВ.

Ранее The New York Times со ссылкой на двух представителей Пентагона сообщила, что первая партия американских танков Abrams была доставлена на Украину 23 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить