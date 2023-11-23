FT: в Киеве боятся, что Запад замедлит поставки денег и оружия

На Украине ощущается страх, что западные страны забудут о конфликте и замедлят поставки вооружений и финансирование для украинской армии, сообщила газета The Financial Times.

«Никто этого не скажет, но в Киеве опасаются, что их война будет «забыта» и западные поставки средств и оружия замедлятся», — приводятся слова журналиста, который посетил Украину.

Отмечается, что украинские власти также обеспокоены тем, что на президентских выборах в США победит бывший американский лидер Дональд Трамп, который обещал восстановить мир за 24 часа. В Киеве боятся, что он «незамедлительно пойдёт на сделку» с Россией для завершения конфликта.

Ранее французский экс-дипломат Жерар Аро заявил, что без помощи Запада Украина проиграет.