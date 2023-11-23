Экс-дипломат Аро заявил, что без помощи Запада Украина проиграет
«Возникла ситуация, при которой поддержка Украины становится всё более проблематичной», — сказал он.
При этом Аро добавил, что ситуация на поле боя складывается «в пользу России».
Украина, по его мнению, продолжает боевые действия только благодаря «огромной экономической поддержке Европы и военной помощи США».
Ранее в Берлине заявили о передаче Киеву 20 БМП Marder.
При этом французский политик Флориан Филиппо счёл безумием ежемесячную помощь ЕС Киеву.