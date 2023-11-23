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Экс-дипломат Аро заявил, что без помощи Запада Украина проиграет

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Французский экс-дипломат Жерар Аро заявил в эфире телеканала LCI, что Запад может прекратить помогать Украине из-за собственных проблем, ускорив её поражение.

«Возникла ситуация, при которой поддержка Украины становится всё более проблематичной», — сказал он.

При этом Аро добавил, что ситуация на поле боя складывается «в пользу России».

Украина, по его мнению, продолжает боевые действия только благодаря «огромной экономической поддержке Европы и военной помощи США».

Ранее в Берлине заявили о передаче Киеву 20 БМП Marder.

При этом французский политик Флориан Филиппо счёл безумием ежемесячную помощь ЕС Киеву.

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