Французский политик Филиппо счёл безумием ежемесячную помощь ЕС Киеву
- AP
Об этом он написал в своей социальной сети Х (Twitter).
«Урсула фон дер Ляйен с гордостью сообщает, что ЕС выплатил режиму Зеленского очередной ежемесячный чек на €1,5 млрд. И так каждый месяц, начиная с января. Это безумие», — говорится в сообщении.
Политик добавил, что вопреки западной помощи Украина проиграла в конфликте и является глубоко коррумпированной страной.
Ранее американский журналист Такер Карлсон раскритиковал главу Минфина США Джанет Йеллен за призыв продолжать оказывать помощь Киеву.