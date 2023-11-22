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Французский политик Филиппо счёл безумием ежемесячную помощь ЕС Киеву

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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что программа макрофинансовой помощи Евросоюза для Украины, согласно которой Киев получает по €1,5 млрд в месяц, является безумием.
Французский политик Филиппо счёл безумием ежемесячную помощь ЕС Киеву
  • AP

Об этом он написал в своей социальной сети Х (Twitter).

«Урсула фон дер Ляйен с гордостью сообщает, что ЕС выплатил режиму Зеленского очередной ежемесячный чек на €1,5 млрд. И так каждый месяц, начиная с января. Это безумие», — говорится в сообщении.

Политик добавил, что вопреки западной помощи Украина проиграла в конфликте и является глубоко коррумпированной страной.

Ранее американский журналист Такер Карлсон раскритиковал главу Минфина США Джанет Йеллен за призыв продолжать оказывать помощь Киеву.

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