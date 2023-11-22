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Такер Карлсон осудил главу Минфина США за поддержку финансирования Киева

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Американский журналист Такер Карлсон раскритиковал главу американского Минфина Джанет Йеллен за призыв продолжать оказывать помощь Киеву.
Такер Карлсон осудил главу Минфина США за поддержку финансирования Киева
  • AP

«Что это такое? Война без надежды на победу? Вы видите человека, который в восторге — я имею в виду конкретно министра финансов Джанет Йеллен — в восторге от того, что люди умрут!» — написал он в своей соцсети Х.

Он также назвал заявления главы Минфина США культом смерти и призвал население «не обманываться на этот счёт». Карлсон добавил, что на Украине уже заканчиваются мужчины и она не одержит победу, поэтому необходимо перестать ей помогать, чтобы конфликт закончился.

Ранее Йеллен заявила, что США не должны позволить Украине проиграть, поэтому Вашингтону необходимо «присоединиться к остальным», отметив взносы, которые делают Евросоюз и МВФ.

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