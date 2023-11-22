Такер Карлсон осудил главу Минфина США за поддержку финансирования Киева

Американский журналист Такер Карлсон раскритиковал главу американского Минфина Джанет Йеллен за призыв продолжать оказывать помощь Киеву.

«Что это такое? Война без надежды на победу? Вы видите человека, который в восторге — я имею в виду конкретно министра финансов Джанет Йеллен — в восторге от того, что люди умрут!» — написал он в своей соцсети Х.

Он также назвал заявления главы Минфина США культом смерти и призвал население «не обманываться на этот счёт». Карлсон добавил, что на Украине уже заканчиваются мужчины и она не одержит победу, поэтому необходимо перестать ей помогать, чтобы конфликт закончился.

Ранее Йеллен заявила, что США не должны позволить Украине проиграть, поэтому Вашингтону необходимо «присоединиться к остальным», отметив взносы, которые делают Евросоюз и МВФ.