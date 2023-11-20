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Глава Минфина США Йеллен: Украина полностью зависит от американской помощи

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Украина полностью зависит от помощи США и их союзников, заявила американский министр финансов Джанет Йеллен.
Глава Минфина США Йеллен: Украина полностью зависит от американской помощи
  • AP
  • © Eric Risberg

«Украина целиком зависит от этой помощи», — сказала министр в интервью CNBC.

Она отметила, что США должны «присоединиться к остальным», отметив взносы, которые делают Евросоюз и МВФ.

«Мы не можем позволить Украине проиграть эту битву у себя на фронте, потому что ей не хватает денег, чтобы содержать школьных учителей в классах», — сказала Йеллен.

Американский сенатор Джош Хоули, в свою очередь, заявил о необходимости расследовать, на что Украина тратит средства, которые выделяют ей Соединённые Штаты.

По мнению члена конгресса Марджори Тейлор Грин, администрация США должна остановить финансирование Украины и сосредоточиться на внутренних проблемах. 

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