Глава Минфина США Йеллен: Украина полностью зависит от американской помощи
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«Украина целиком зависит от этой помощи», — сказала министр в интервью CNBC.
Она отметила, что США должны «присоединиться к остальным», отметив взносы, которые делают Евросоюз и МВФ.
«Мы не можем позволить Украине проиграть эту битву у себя на фронте, потому что ей не хватает денег, чтобы содержать школьных учителей в классах», — сказала Йеллен.
Американский сенатор Джош Хоули, в свою очередь, заявил о необходимости расследовать, на что Украина тратит средства, которые выделяют ей Соединённые Штаты.
По мнению члена конгресса Марджори Тейлор Грин, администрация США должна остановить финансирование Украины и сосредоточиться на внутренних проблемах.