Украина полностью зависит от помощи США и их союзников, заявила американский министр финансов Джанет Йеллен.

«Украина целиком зависит от этой помощи», — сказала министр в интервью CNBC.

Она отметила, что США должны «присоединиться к остальным», отметив взносы, которые делают Евросоюз и МВФ.

«Мы не можем позволить Украине проиграть эту битву у себя на фронте, потому что ей не хватает денег, чтобы содержать школьных учителей в классах», — сказала Йеллен.

Американский сенатор Джош Хоули, в свою очередь, заявил о необходимости расследовать, на что Украина тратит средства, которые выделяют ей Соединённые Штаты.

По мнению члена конгресса Марджори Тейлор Грин, администрация США должна остановить финансирование Украины и сосредоточиться на внутренних проблемах.