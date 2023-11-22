Мирные переговоры Москвы и Киева были единственным способом спасения для Украины, говорится в статье итальянского издания Fatto Quotidiano.

Отмечается, что Владимир Зеленский требует от Запада ещё больше оружия, хотя получил уже танки Leopard, реактивные системы залпового огня HIMARS, ракеты ATACMS, танки Abrams, кассетные бомбы и крылатые ракеты Storm Shadow.

«Запад ещё не изобрёл волшебного оружия, потому что единственным таким оружием были переговоры в начале конфликта», — написал автор материала.

Также в публикации сказано, что Зеленский сейчас столкнулся с наступлением ВС России по всей линии фронта после того, как он истощил украинскую армию и лишился большого количества западного оружия.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине.