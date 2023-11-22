RT в Telegram
Подпишись

Fatto Quotidiano: переговоры были единственным шансом спасти Украину

Короткая ссылка
Мирные переговоры Москвы и Киева были единственным способом спасения для Украины, говорится в статье итальянского издания Fatto Quotidiano.
Fatto Quotidiano: переговоры были единственным шансом спасти Украину
  • AP

Отмечается, что Владимир Зеленский требует от Запада ещё больше оружия, хотя получил уже танки Leopard, реактивные системы залпового огня HIMARS, ракеты ATACMS, танки Abrams, кассетные бомбы и крылатые ракеты Storm Shadow.

«Запад ещё не изобрёл волшебного оружия, потому что единственным таким оружием были переговоры в начале конфликта», — написал автор материала.

Также в публикации сказано, что Зеленский сейчас столкнулся с наступлением ВС России по всей линии фронта после того, как он истощил украинскую армию и лишился большого количества западного оружия.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить