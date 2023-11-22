Fatto Quotidiano: переговоры были единственным шансом спасти Украину
- AP
Отмечается, что Владимир Зеленский требует от Запада ещё больше оружия, хотя получил уже танки Leopard, реактивные системы залпового огня HIMARS, ракеты ATACMS, танки Abrams, кассетные бомбы и крылатые ракеты Storm Shadow.
«Запад ещё не изобрёл волшебного оружия, потому что единственным таким оружием были переговоры в начале конфликта», — написал автор материала.
Также в публикации сказано, что Зеленский сейчас столкнулся с наступлением ВС России по всей линии фронта после того, как он истощил украинскую армию и лишился большого количества западного оружия.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине.