Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине, заявил российский президент Владимир Путин, выступая на саммите G20.

«Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса», — сказал он.

Путин напомнил, что власти в Киеве подписали декрет, запрещающий вести с Россией такие переговоры.

Владимир Зеленский ранее в интервью газете The Sun отверг идею начала мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжёлое положение ВСУ на линии боевого соприкосновения.