Путин на G20 заявил, что Россия не отказывалась от мирных переговоров с Украиной
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«Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса», — сказал он.
Путин напомнил, что власти в Киеве подписали декрет, запрещающий вести с Россией такие переговоры.
Владимир Зеленский ранее в интервью газете The Sun отверг идею начала мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжёлое положение ВСУ на линии боевого соприкосновения.