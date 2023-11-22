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Путин на G20 заявил, что Россия не отказывалась от мирных переговоров с Украиной

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Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине, заявил российский президент Владимир Путин, выступая на саммите G20.
Путин на G20 заявил, что Россия не отказывалась от мирных переговоров с Украиной
  • Gettyimages.ru

«Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса», — сказал он.

Путин напомнил, что власти в Киеве подписали декрет, запрещающий вести с Россией такие переговоры.

Владимир Зеленский ранее в интервью газете The Sun отверг идею начала мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжёлое положение ВСУ на линии боевого соприкосновения.

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