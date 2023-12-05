NYT: поддержка республиканцев США в финансировании Украины ослабевает

Поддержка республиканцев США в вопросе финансирования военной отрасли Украины ослабевает всё сильнее, пишет The New York Times. Газета напоминает, что Владимир Зеленский вскоре обратится к американскому конгрессу с просьбой выделить экстренный пакет вооружений и доложит законодателям Соединённых Штатов о ситуации на фронте.

«Республиканская поддержка финансирования военных усилий Украины ослабевает, а чрезвычайный пакет помощи застопорился в конгрессе», — отмечает журналист.

Как ожидается, в среду, 6 декабря, сенат США, в котором большинство принадлежит демократам, проголосует о том, утверждать ли пакет финансирования в размере $106 млрд, в котором $61 млрд предусмотрен для поддержки Украины.

Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер ранее сообщил, что Зеленский выступит перед сенаторами по видеосвязи на закрытом брифинге.

В Белом доме накануне признали, что США прекратят поставки оружия Украине после того, как у Белого дома закончатся выделенные на это деньги.

Представитель американского Госдепа Мэттью Миллер 4 декабря также заявил, что США используют остатки доступной финансовой помощи для Украины, уже около 97% этих ресурсов исчерпано.