RT в Telegram
Подпишись

NYT: поддержка республиканцев США в финансировании Украины ослабевает

Короткая ссылка
Поддержка республиканцев США в вопросе финансирования военной отрасли Украины ослабевает всё сильнее, пишет The New York Times. Газета напоминает, что Владимир Зеленский вскоре обратится к американскому конгрессу с просьбой выделить экстренный пакет вооружений и доложит законодателям Соединённых Штатов о ситуации на фронте.
NYT: поддержка республиканцев США в финансировании Украины ослабевает
  • AP
  • © J. Scott Applewhite

«Республиканская поддержка финансирования военных усилий Украины ослабевает, а чрезвычайный пакет помощи застопорился в конгрессе», — отмечает журналист.

Как ожидается, в среду, 6 декабря, сенат США, в котором большинство принадлежит демократам, проголосует о том, утверждать ли пакет финансирования в размере $106 млрд, в котором $61 млрд предусмотрен для поддержки Украины.

Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер ранее сообщил, что Зеленский выступит перед сенаторами по видеосвязи на закрытом брифинге.

В Белом доме накануне признали, что США прекратят поставки оружия Украине после того, как у Белого дома закончатся выделенные на это деньги.

Представитель американского Госдепа Мэттью Миллер 4 декабря также заявил, что США используют остатки доступной финансовой помощи для Украины, уже около 97% этих ресурсов исчерпано.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить