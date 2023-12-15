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В сенате США отложили каникулы из-за ситуации с выделением помощи Украине

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Сенат США отложил каникулы из-за трудной ситуации с выделением помощи Украине. Об этом заявил лидер демократического большинства в законодательном органе Чак Шумер.

«После того как мы закончим сегодня, сенат вернётся в понедельник», — приводит РИА Новости его слова.

Отмечается, что палата представителей отказалась проводить заседания на следующей неделе и планирует вернуться к работе в январе.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон всё ещё ожидает, что к концу текущего года больше не сможет помогать Киеву без решения конгресса по выделению новых средств.

Газета The Wall Street Journal сообщала, что Владимир Зеленский не смог добиться получения военной помощи от США, поэтому решил переключить своё внимание на Европу.

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