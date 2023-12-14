WSJ: Зеленский обратился за финансированием к Европе после отказа США

Владимир Зеленский не смог добиться получения военной помощи от США, поэтому решил переключить своё внимание на Европу. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal (WSJ).

Автор статьи отметил, что среди представителей европейских стран уже начала обостряться борьба за то, как обеспечить работу украинского правительства.

«Зеленский, не сумев на этой неделе добиться от США новых обязательств по оружию, переключает своё внимание на Европу», — говорится в материале.

Подчёркивается, что четырёхлетний бюджет для Киева на $54 млрд станет темой споров во время саммита Евросоюза.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что на помощь Украине у США осталось около $1 млрд, 96% из них уже освоено.