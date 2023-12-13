Белый дом: на помощь Киеву у США осталось около $1 млрд, 96% из них уже освоено

США располагают лишь порядка $1 млрд на поддержку Украины, при этом 96% из этой суммы уже освоено Пентагоном. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Выступая на регулярном брифинге для журналистов, она отметила, что оставшиеся 4% Пентагон планирует предоставить Киеву до конца декабря.

«Приблизительно 96% из этих средств, предназначенных для замещения, уже было использовано. И Министерство обороны США готовится распределить остающиеся 4% в этом месяце», — приводит слова Жан-Пьер ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет с интересом наблюдать, как Киев теряет поддержку США.