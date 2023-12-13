Песков: Москва будет с интересом наблюдать, как Киев теряет поддержку США
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По словам Пескова, процесс снижения уровня поддержки, оказываемой Киеву со стороны Вашингтона, вызывает у Москвы интерес. Об этом сообщает газета «Известия».
«Москва с интересом будет наблюдать за снижением поддержки Украины со стороны США», — заявил Песков.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США остались финансы на пару недель поддержки Киева.