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Песков: Москва будет с интересом наблюдать, как Киев теряет поддержку США

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Россия будет с интересом наблюдать за тем, как снижается уровень поддержки киевского режима со стороны США. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков: Москва будет с интересом наблюдать, как Киев теряет поддержку США
  • Gettyimages.ru

По словам Пескова, процесс снижения уровня поддержки, оказываемой Киеву со стороны Вашингтона, вызывает у Москвы интерес. Об этом сообщает газета «Известия».

«Москва с интересом будет наблюдать за снижением поддержки Украины со стороны США», — заявил Песков.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США остались финансы на пару недель поддержки Киева.

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