Песков: Москва будет с интересом наблюдать, как Киев теряет поддержку США

Россия будет с интересом наблюдать за тем, как снижается уровень поддержки киевского режима со стороны США. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Gettyimages.ru

По словам Пескова, процесс снижения уровня поддержки, оказываемой Киеву со стороны Вашингтона, вызывает у Москвы интерес. Об этом сообщает газета «Известия». «Москва с интересом будет наблюдать за снижением поддержки Украины со стороны США», — заявил Песков. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США остались финансы на пару недель поддержки Киева.