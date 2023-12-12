В Белом доме заявили, что у США остались финансы на пару недель поддержки Киева
- Gettyimages.ru
«Нам нужно это дополнительное финансирование. У нас осталась ещё пара недель», — сказал Кирби в интервью CNBC.
Он подчеркнул, что США могут объявить ещё максимум два пакета помощи в текущем году.
Ранее американская газета The Hill сообщила, что республиканцы в сенате США выражают всё больше сомнений относительно соглашения, которое позволило бы продолжить финансирование поставок военной помощи Украине, эти настроения в партии не меняются даже на фоне приезда в Вашингтон Владимира Зеленского.