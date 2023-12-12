RT в Telegram
Подпишись

В Белом доме заявили, что у США остались финансы на пару недель поддержки Киева

Короткая ссылка
У администрации США остались средства на помощь Украине лишь на несколько недель. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
В Белом доме заявили, что у США остались финансы на пару недель поддержки Киева
  • Gettyimages.ru

«Нам нужно это дополнительное финансирование. У нас осталась ещё пара недель», — сказал Кирби в интервью CNBC.

Он подчеркнул, что США могут объявить ещё максимум два пакета помощи в текущем году.

Ранее американская газета The Hill сообщила, что республиканцы в сенате США выражают всё больше сомнений относительно соглашения, которое позволило бы продолжить финансирование поставок военной помощи Украине, эти настроения в партии не меняются даже на фоне приезда в Вашингтон Владимира Зеленского.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить