В Белом доме заявили, что у США остались финансы на пару недель поддержки Киева

У администрации США остались средства на помощь Украине лишь на несколько недель. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

«Нам нужно это дополнительное финансирование. У нас осталась ещё пара недель», — сказал Кирби в интервью CNBC.

Он подчеркнул, что США могут объявить ещё максимум два пакета помощи в текущем году.

Ранее американская газета The Hill сообщила, что республиканцы в сенате США выражают всё больше сомнений относительно соглашения, которое позволило бы продолжить финансирование поставок военной помощи Украине, эти настроения в партии не меняются даже на фоне приезда в Вашингтон Владимира Зеленского.