Hill: республиканцы всё больше сомневаются в успехе переговоров о помощи Украине

Республиканцы в сенате США выражают всё больше сомнений относительно соглашения, которое позволило бы продолжить финансирование поставок военной помощи Украине, эти настроения в партии не меняются даже на фоне приезда в Вашингтон Владимира Зеленского, пишет американская газета The Hill.

Переговоры о выделении новых денег для поставок оружия ВСУ неразрывно связаны с вопросом безопасности границ Соединённых Штатов, напоминает издание. Сенаторы утверждают, что в минувший понедельник им так и не удалось достичь компромисса, который бы продвинул работу над пакетом на $111 млрд, предложенным Джо Байденом.

Ведущий переговорщик от республиканцев сенатор Джеймс Пол Лэнкфорд признал, что время выходит. Конгрессмен пожаловался, что демократы на выходных по большей части вели дискуссии с Белым домом.

Тупик в переговорном процессе между двумя партиями может стать для Зеленского «значительной потерей», подчёркивают журналисты, так как он прибыл в Вашингтон именно за поддержкой американских законодателей.

Как ожидается, Зеленский выступит перед сенаторами утром во вторник, 12 декабря. Также у него запланированы отдельные встречи с Байденом и с лидером республиканцев в палате представителей Майком Джонсоном.

Сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс ранее назвал визит Зеленского в Соединённые Штаты ради предоставления помощи Киеву «позорным фарсом».