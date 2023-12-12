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Сенатор Вэнс назвал позором визит Зеленского в США ради выделения помощи

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Сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс назвал визит Владимира Зеленского в Соединённые Штаты ради предоставления помощи Киеву «позорным фарсом».

Об этом он заявил в эфире Fox News.

Конгрессмен отметил, что предстоит пройти недостойный процесс, когда Зеленский приедет и потребует, чтобы налогоплательщики США отдали ему ещё $61 млрд.

Он также назвал визит Зеленского «нелепостью», которая была задумана только лишь для оказания давления на республиканцев, чтобы они оставили вопрос с южной границей Соединённых Штатов и выписали Киеву ещё один карт-бланш.

«Я уже почти год в сенате. Это самый позорный фарс, который я видел за год здесь», — добавил Вэнс.

Ранее Зеленский в публичном выступлении в рамках визита в США снова начал просить у Вашингтона оружие для Вооружённых сил Украины.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил мнение, что Соединённые Штаты используют Зеленского и выкинут как ненужную марионетку.

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