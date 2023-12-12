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Мадуро: США выкинут Зеленского на помойку как ненужную марионетку

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро в программе «С Мадуро +» выразил мнение, что Соединённые Штаты используют Владимира Зеленского и выкинут как ненужную марионетку.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, не впервые империализм ставит марионетку, использует её и «выбрасывает на помойку».

«У нас был шут, как Зеленский, — Гуаидо… Империализм схватил его и выкинул на помойку в Майами», — сказал Мадуро.

Он добавил, что, по всей видимости, Зеленского «ждёт та же удача».

16 ноября глава российского МИД Сергей Лавров в ходе переговоров со своим коллегой из Венесуэлы Иваном Хилем Пинто выступил за продвижение диалога России с ведущими региональными объединениями и содействие сближению Латинской Америки и ЕАЭС.

2 декабря в российском посольстве в Вашингтоне в связи с 200-летием «доктрины Монро» заявили, что стремление Соединённых Штатов вбить клин в отношения России и Латинской Америки бесперспективно.

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