Мадуро: США выкинут Зеленского на помойку как ненужную марионетку
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, не впервые империализм ставит марионетку, использует её и «выбрасывает на помойку».
«У нас был шут, как Зеленский, — Гуаидо… Империализм схватил его и выкинул на помойку в Майами», — сказал Мадуро.
Он добавил, что, по всей видимости, Зеленского «ждёт та же удача».
16 ноября глава российского МИД Сергей Лавров в ходе переговоров со своим коллегой из Венесуэлы Иваном Хилем Пинто выступил за продвижение диалога России с ведущими региональными объединениями и содействие сближению Латинской Америки и ЕАЭС.
2 декабря в российском посольстве в Вашингтоне в связи с 200-летием «доктрины Монро» заявили, что стремление Соединённых Штатов вбить клин в отношения России и Латинской Америки бесперспективно.