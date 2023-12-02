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Посольство: США пытаются вбить клин в отношения России и Латинской Америки

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Стремление Соединённых Штатов вбить клин в отношения России и Латинской Америки бесперспективно, заявили в российском посольстве в Вашингтоне в связи с 200-летием «доктрины Монро».
Посольство: США пытаются вбить клин в отношения России и Латинской Америки
  • AP
  • © Carolyn Kaster

«Невооружённым взглядом видно бесперспективное стремление Вашингтона вбить клин в отношения России с государствами Латинской Америки», — сообщает дипведомство в Telegram.

В посольстве отметили, что, в отличие от Вашингтона, Москва не предлагает «дружить против кого-то», а выступает за равноправное и взаимовыгодное сотрудничество.

Соединённым Штатам следует «выбросить на свалку» истории давно изжившую себя «доктрину Монро», сказано в заявлении.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в ходе переговоров со своим коллегой из Венесуэлы Иваном Хилем Пинто выступил за продвижение диалога России с ведущими региональными объединениями и содействие сближению Латинской Америки и ЕАЭС.

15 ноября спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что власти Венесуэлы не позволят представителям ЕС наблюдать за ходом выборов в стране, если не будут упразднены введённые против неё санкции.

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