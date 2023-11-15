В Венесуэле заявили, что не позволят ЕС наблюдать за выборами из-за санкций
- AFP
Говоря о продлённых 13 ноября санкциях ЕС, Родригес заявил, что до тех пор пока они не будут сняты, наблюдателей ЕС не пустят в страну.
Выступая 14 ноября на заседании парламента страны, Родригес также уточнил, что речь идёт как о санкциях против государства, так и о персональных санкциях — «против любого венесуэльца», передает Orinoco Tribune.
Ранее власти США и Венесуэла заключили сделку, при которой Вашингтон ослабляет санкции против венесуэльского нефтяного сектора.