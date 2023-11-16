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МИД: Лавров выступил за содействие сближению Латинской Америки и ЕАЭС

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Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе переговоров со своим коллегой из Венесуэлы Иваном Хилем Пинто выступил за продвижение диалога России с ведущими региональными объединениями и содействия сближению Латинской Америки и ЕАЭС.
МИД: Лавров выступил за содействие сближению Латинской Америки и ЕАЭС
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

В заявлении МИД говорится, что Россия выразила удовлетворение в связи с развитием внутривенесуэльского диалога, который нацелен на решение противоречий, также Москва подтвердила поддержку властям и жителям страны в рамках защиты национального суверенитета.

«В региональном разрезе приветствовали нацеленность Венесуэлы на укрепление интеграционных механизмов, особенно АЛБА и СЕЛАК (Боливарианского альянса для народов Америки и Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна — RT)», — сообщили в МИД.

Ранее Лавров заявил, что Россия приветствует интерес Венесуэлы к присоединению к БРИКС.

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