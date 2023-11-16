Лавров: Россия приветствует интерес Венесуэлы к присоединению к БРИКС

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия приветствует интерес Венесуэлы к присоединению к БРИКС.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто.

«Говоря о многополярности, конечно же, мы приветствуем интерес Венесуэлы к присоединению к БРИКС», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим российский министр напомнил, что с 1 января 2024 года Россия будет председательствовать в БРИКС и в рамках председательства будет поддерживать «желание наших друзей сотрудничать и активно взаимодействовать с этим объединением».

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что все государства БРИКС стремятся к многополярности.