Путин: в БРИКС никто не хочет быть на вторых ролях у суверена

Российский лидер Владимир Путин в интервью Медиакорпорации КНР заявил, что все государства БРИКС стремятся к многополярности.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, все, кто присоединился к БРИКС, поддерживают концепцию формирования многополярного мира.

«Никто не хочет быть на вторых ролях у какого-то суверена. Все хотят равных отношений», — отметил Путин.

10 октября глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что правила «западного миропорядка» никто не видел.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского союза не боятся многополярности, но она требует регулирования.