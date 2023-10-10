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Лавров: правил «западного миропорядка» никто не видел

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Правила «западного миропорядка» никто не видел, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров: правил «западного миропорядка» никто не видел
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

По его словам, «коллективный Запад» во главе с США присвоил себе ранг вершителя судеб всего человечества и стал всё чаще игнорировать наследие ООН.

«Ооноцентричную архитектуру мироустройства (Запад. — RT) вознамерился подменить неким «порядком, основанным на правилах». Этих правил никто не видел (вернее, их никому не показывали)», — заявил министр.

Лавров подчеркнул, что ни при каких ситуациях США, Великобритания и их союзники даже не упоминают базовый уставной принцип: «ООН основана на суверенном равенстве государств».

По мнению члена совета директоров Института американских идей Джорджа О'Нила — младшего, США теряют своё господство в мире из-за украинского конфликта.

Президент России Владимир Путин отмечал, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.

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