США теряют своё господство в мире из-за украинского конфликта, заявил член совета директоров Института американских идей Джордж О'Нил — младший.

«Мы наблюдаем предсмертные муки однополярной гегемонии Соединённых Штатов над значительной частью мира», — написал он в статье для The American Conservative.

Он отметил, что сегодня всё больше стран объединяются, чтобы защитить себя от «американского хищничества».

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с послом России в КНР Игорем Моргуловым заявил, что китайская и российская стороны не признают однополярную гегемонию.

Президент России Владимир Путин отмечал, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об угрозе установленному западными странами миропорядку из-за развития сотрудничества между Россией и Китаем.

Автор израильской газеты The Jerusalem Post Салем Аль-Кетби заявил, что конфликт на Украине во многом определит строительство нового миропорядка.