TAC: США потеряли мировое господство из-за Украины
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«Мы наблюдаем предсмертные муки однополярной гегемонии Соединённых Штатов над значительной частью мира», — написал он в статье для The American Conservative.
Он отметил, что сегодня всё больше стран объединяются, чтобы защитить себя от «американского хищничества».
Ранее министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с послом России в КНР Игорем Моргуловым заявил, что китайская и российская стороны не признают однополярную гегемонию.
Президент России Владимир Путин отмечал, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.
При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об угрозе установленному западными странами миропорядку из-за развития сотрудничества между Россией и Китаем.
Автор израильской газеты The Jerusalem Post Салем Аль-Кетби заявил, что конфликт на Украине во многом определит строительство нового миропорядка.