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The Jerusalem Post прогнозирует перестройку миропорядка в связи с конфликтом на Украине

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Автор израильской газеты The Jerusalem Post Салем Аль-Кетби считает, что конфликт на Украине во многом определит строительство нового миропорядка.
The Jerusalem Post прогнозирует перестройку миропорядка в связи с конфликтом на Украине
  • РИА Новости

Автор отмечает, что мир больше не поддерживает лидерство США, а в странах Африки и Ближнего Востока «даже усиливается склонность к Китаю и России».

Кроме того, он заявляет о признаках раскола в Евросоюзе.

«Мы, вероятно, увидим новую геостратегическую реальность, соответствующую состоянию дел в этой исторически значимой войне», — написал Аль-Кетби.

Ранее автор портала 19FortyFive Дэниел Дэвис заявил, что единственным выходом из кризиса вокруг Украины является переговорный процесс между Москвой и Киевом.

В свою очередь, бывший американский сенатор Ричард Блэк выразил мнение, что способом урегулирования кризиса на Украине могла бы послужить демилитаризация по примеру Австрии.

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