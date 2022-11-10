Экс-сенатор Блэк: кризис на Украине можно разрешить демилитаризацией по примеру Австрии

Способом урегулирования кризиса на Украине могла бы послужить демилитаризация по примеру Австрии. Об этом заявил экс-сенатор США Ричард Блэк.

«Идеальным примером мира на Украине могло бы стать то же, что было сделано во время холодной войны, когда было соглашение между Советским Союзом и союзными силами Соединённых Штатов, Великобритании и Франции — они все договорились демилитаризовать Австрию», — заявил он в интервью РИА Новости.

Блэк напомнил, что в 1955 году страны достигли договорённости о выводе иностранных войск с территории Австрии в ответ на закрепление в её конституции нейтрального статуса.

Ранее автор портала 19FortyFive Дэниел Дэвис заявил, что единственным выходом из кризиса вокруг Украины является переговорный процесс между Москвой и Киевом.

При этом постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов отмечал, что в данный момент никакой платформы для проведения переговоров по урегулированию украинского кризиса нет, поскольку активные предложения от Киева отсутствуют.