Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявил, что в данный момент никакой платформы для проведения переговоров по урегулированию украинского кризиса нет, поскольку активные предложения от Киева отсутствуют.

«Никаких активных предложений, которые могли бы быть взяты за основу для последующих политических контактов, нет», — указал он в интервью «Известиям».

Гатилов подчеркнул, что Россия не примет позицию Киева, которая заключается в запуске переговорного процесса только после отвода российских войск.

По его словам, это не может быть «отправной точкой для переговоров».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что на Западе должны знать о готовности президента России Владимира Путина к переговорам, он постоянно об этом говорит.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что не желает вести диалог с властями России относительно урегулирования ситуации на Украине.