Дипломат Гатилов: активные предложения от Киева по урегулированию конфликта отсутствуют
«Никаких активных предложений, которые могли бы быть взяты за основу для последующих политических контактов, нет», — указал он в интервью «Известиям».
Гатилов подчеркнул, что Россия не примет позицию Киева, которая заключается в запуске переговорного процесса только после отвода российских войск.
По его словам, это не может быть «отправной точкой для переговоров».
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что на Западе должны знать о готовности президента России Владимира Путина к переговорам, он постоянно об этом говорит.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что не желает вести диалог с властями России относительно урегулирования ситуации на Украине.