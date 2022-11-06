Автор 19FortyFive назвал переговоры единственным способом завершить конфликт на Украине

Единственным выходом из кризиса вокруг Украины является переговорный процесс между Москвой и Киевом. Об этом пишет автор портала 19FortyFive Дэниел Дэвис.

Он заявил, что линия соприкосновения в военных конфликтах часто изменяется, а каждая из сторон выигрывает то или иное сражение.

Но с точки зрения стратегического баланса ситуация на Украине не изменилась, считает журналист.

«Суровые, холодные реалии показывают, что, напротив, конца кризису не видно, наиболее вероятным вариантом — хотя и непопулярным в западном мире — остаётся урегулирование путём переговоров», — пишет Дэвис.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинского лидера Владимира Зеленского показать открытость к переговорам с Россией.

30 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Западе должны знать о готовности президента России Владимира Путина к переговорам.