Белый дом: к концу года США больше не смогут оказывать Украине военную поддержку

Вашингтон всё ещё ожидает, что к концу текущего года больше не сможет помогать Киеву без решения конгресса по выделению новых средств, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Как мы и говорили, к концу года мы окажемся в ситуации, в которой не сможем помогать Украине», — передаёт её слова РИА Новости.

Жан-Пьер добавила, что к этому моменту у США полностью закончатся средства, если конгресс не согласится поддержать запрос американского лидера Джо Байдена на цели нацбезопасности, включая дополнительную поддержку Киева.

Ранее премьер Швеции Ульф Кристерссон выразил опасение, что если ЕС покажет признаки раскола по вопросу помощи Украине, это станет сигналом для США.

Газета The Wall Street Journal сообщала, что Владимир Зеленский не смог добиться получения военной помощи от США, поэтому решил переключить своё внимание на Европу.